Kleine WR-109 waagt kans in Denemarken 

Hanstholm 06 september 2019, 13:28

Behalve een grote groep grote boomkorkotters, enkele twinriggers en fly-shooters, zijn er ook Nederlandse garnalenkotters actief in Deense wateren. Ze zitten niet achter de garnalen aan, want die zijn boven de 56ste breedtegraad nauwelijks vangbaar. Ze vissen, net als hun grotere collega’s op platvis. De kleinste die zo noordelijk vist, is de 22,70 meter lange WR-109 Baukje Elisabeth.