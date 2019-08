Schuttevaer Premium Zeemanshuis Eemshaven: Onmisbaar aan het einde van de wereld Facebook

EEMSHAVEN 29 augustus 2019, 11:14

Bijna 20.000 bezoekers kwamen afgelopen jaar bij het Zeemanshuis in de Eemshaven over de vloer. Een aantal dat groeit. Dit jaar bestaat de Seafarers Mission 20 jaar. ‘De Eemshaven is het einde van de wereld. Goed dat er hier een plek is waar we terecht kunnen.’