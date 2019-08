Schuttevaer Premium Bona Spes en Hydra keren terug naar onderduikgebied Facebook

Verrukt kijkt Anna Moerkerken-Speksnijder (82) om zich heen in de kleine roef van de Bona Spes. Met nog veel meer leden van de familie Speksnijder brengt ze een bezoek aan het schip waarop ze in 1937 werd geboren. Net als haar broer Huig (78) vertelt ze honderduit over haar jeugdjaren aan boord.