Schuttevaer Premium 'Porsche op het water' houdt vooral recreatievaart in de gaten

Twitter

ROTTERDAM 09 augustus 2019, 08:18

Varen met 90 kilometer per uur, is dat leuk? Nou, in ieder geval hard. Dat mocht deze verslaggever van Schuttevaer meemaken in Rotterdam. De havendienst is bezig met de ingebruikname van de nieuwe RPA 5. Het gaat om een ultrasnelle RHIB (Rigid Hull Inflatable Boat) die de oude RPA 5 vervangt. De nieuweling wordt vanaf half augustus vooral ingezet om de snelle recreatievaart te controleren, maar doet ook andere taken.