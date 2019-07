Schuttevaer Premium Riemer en Géke Kingma kiezen radicaal voor nieuwste techniek Facebook

Dordrecht 24 juli 2019, 12:47

Het koppelverband Maranta-Maranta 2 (172 x 11,40 meter, 5000 ton) van Riemer en Géke Kingma uit Alblasserdam is bij Dolderman in Dordrecht gehermotoriseerd met twee EPA Tier IV final-gecertificeerde Caterpillars 3512E, de eersten van dit type in de binnenvaart. Ze vervangen twee CCR0-motoren van dit type met 120.000 draaiuren op de klok.