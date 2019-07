Schuttevaer Premium Relaxte Vierdaagse voor KSCC-wandelaars Facebook

Twitter

Email WYCHEN 19 juli 2019, 14:12

Het is een relaxte Vierdaagse, maar verhoudingsgewijs hebben veel wandelaars van de KSCC-groep last van blaren, vertelt verzorger Ruud Mooren op roze woensdag in Wychen.