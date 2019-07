Fit blijven op zee heeft met sporten weinig te maken

Machinist Jan de Rover zit voor Thyssen Krupp in de continuvaart met erts op Duisburg. Hij is als enige machinist verantwoordelijk voor de machinekamer. ‘De kapiteins varen zes uur op, zes uur af, de rest in de Chinese continu. ‘De vrijheid was voor mij reden te gaan varen en ik zorg voor m’n employability, zodat ik ook na m’n 60ste nog door kan. En na mijn 14-daagse dienst ben ik thuis en helemaal los van het bedrijf.’ (Foto Sander Klos)