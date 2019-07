Schuttevaer Premium ‘Flettner-rotor enige reële optie’ Facebook

06 juli 2019, 13:10

‘Als het gaat om windaandrijving voor handelsschepen zie ik alleen reële opties voor aandrijving door Flettner-rotoren. En voor zeilschepen, met hulpmotoren, in eilandrijke gebieden zoals Indonesië en rond Fiji en misschien het Caribisch gebied.’ Dat is de stellige overtuiging van Capt. Prof. Michael Vahs, zoals het op zijn visitekaartje staat. Vahs is verbonden aan de (maritieme) Hochschule in Leer en al jaren betrokken bij projecten rond windaandrijving voor koopvaardijschepen.