Vrouw in een mannenbaan

SCHIEDAM 03 juli 2019, 11:47

Als Willy van der Eijck-Mol (1942) een man geweest was, of ongetrouwd, dan had haar carrière een ander verloop gehad. Desondanks kijkt ze met plezier terug. Willy wilde ‘iets met bootjes’ doen. Maar Willy was een meisje en het jaartal was 1954. Dus ging ze naar de Mulo, waar ze het vakkenpakket deed dat een vrouwelijke leerling voorbereidde op haar toekomst. Naast de vaste vakken kreeg ze les in boekhouden en handelsrekenen. ‘Ik vond het maar niks.’