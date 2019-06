Schuttevaer Premium Wim Mendelts zet vraagtekens bij oude scheepsbouwtradities Facebook

KOUDUM 26 juni 2019

Totdat hij vond dat hij genoeg had geleerd, volgde Wim Mendelts een opleiding tot industrieel vormgever aan de TU Delft. Al vroeg in de jaren ‘80 verloor hij zijn hart aan traditionele schepen. Hij volgde zijn eigen pad, maakte zich de materie eigen. Zijn scheepstimmerbedrijf ‘t Berghout in Koudum groeide in 35 jaar uit tot één van de beste mastenmakers van het land. En dit jaar was hij voor de tweede keer winnaar van de Schuttevaer Motorenquiz.