Sleepschip Trijjoco eindigt na 111 jaar bij Treffers

Het in 1908 bij Vuijck in Capelle aan den IJssel gebouwde sleepvrachtschip Trijjoco (70 x 9,40 meter, 1104 ton), vertrekt naar scheepssloperij Treffers in Haarlem, na 29 jaar in de Amsterdamse Houthaven te hebben gelegen.