‘Liever stoppen met ontgassen’

20 juni 2019

De schippers Jan Muurling (56) en Henk den Ouden (53) van motortankschip Sanne juichen een totaal ontgassingsverbod in Nederland toe. Vooral ook omdat ze zelf last hebben van het ontgassen. Zo zit Henk soms met hoofdpijn in de stuurhut. Als oplossing zien ze vooral varen met één product per schip.