Schuttevaer Premium Museumpje herinnert aan loodsen en voorspanboten Facebook

Twitter

Email Bingen 15 juni 2019, 11:27

De Rijnoever in Bingen-am-Rhein is nu een promenade vol terrasjes met uitzicht op Rüdesheim aan de overkant en de wijnberg Niederwald. Maar ooit legden hier binnenvaartschepen aan, terwijl de ‘sleeptreinen’, konvooien met vijf à zes sleepschepen, in de rivier zelf voor anker gingen. Aan die periode herinnert nog de Holländerbock, de voormalige aanlegkade in Bingen, waar hoofdzakelijk Nederlandse schepen lagen te ‘buurten’.