Massale steun voor behoud werf tijdens manifestatie Koningspoort

ROTTERDAM 10 juni 2019, 20:25

Rotterdamse scheepseigenaren organiseerden Pinkstermaandag de manifestatie ‘Help, de werf verzuipt’ voor behoud van scheepshelling Koningspoort. Het evenement trokt veel bezoekers, van scheepseigenaren tot buurtbewoners en betrokken Rotterdammers. Die laatsten nemen geen blad voor de mond: ‘Idioot als deze mooie plek verdwijnt. De stad moet dit koesteren.’

De manifestatie duurt nog tot 24.00 uur op deze maandag 10 juni. De schippers van de Oude Haven gaven om 12:00 uur het startschot: met een toeterconcert luidden ze de noodklok voor de werf. Het spektakel met muziek, workshops, botenrace, film en vuur trekt veel bezoekers. Er zijn Loesje-achtige slogans te lezen zoals ‘Een stukje Rotterdamse identiteit. Is daar nog plek voor in de stad?’. Ook de reacties van de bezoekers zijn uitgesproken: de scheepswerf moet hoe dan ook blijven. Bezoeker Femke: ‘Zoveel geschiedenis, energie en enthousiasme hier. Rotterdam moet dit koesteren.’

Mensen blijven petitie tekenen

Martin Pot van liggersvereniging VSWR, organisator van de manifestatie: ‘Het is geweldig dat zoveel mensen de actie ondersteunen en samen met ons voor het behoud van de Koningspoort zijn. Mensen uit Rotterdam, maar ook van ver daarbuiten. Iedereen hier vindt dat dit unieke stukje Rotterdam niet verloren mag gaan.’

Ook in de aanloop naar de manifestatie steunen veel mensen de actie voor het behoud van de Koningspoort. De teller van de petitie om de werf open te houden, een initiatief van scheepseigenaren, omwonenden, bedrijven en horeca, blijft alsmaar oplopen en staat nu – inclusief papieren handtekeningen – op 4000.

Op slot

De karakteristieke scheepshelling Koningspoort in hartje Rotterdam zit sinds 1 mei op slot en het voortbestaan is onzeker. Nadat het Maritiem Museum in 2017 het beheer van de Koningspoort afstootte, heeft de Stichting Tijdelijk Beheer Koningspoort voor een periode van anderhalf jaar het stokje overgenomen. In die tijd zou de gemeente, oprichter en eigenaar van de werf, een toekomstplan ontwikkelen. Maar dat is helaas niet gelukt.

Toekomstplan

Bij scheepseigenaren en omwonenden is er veel steun om de helling open te houden. De Rotterdamse liggersvereniging VSWR wil met meerdere partijen een plan ontwikkelen voor de lange termijn. ‘De vraag aan de gemeente is om dat mogelijk te maken door het belang van de Koningspoort voor de stad te erkennen en te investeren in behoud’, zegt Martin Pot van de VSWR.

‘Immers, de Koningspoort is een unieke scheepswerf. Niet alleen vanwege het belang voor het varend erfgoed, maar ook vanwege de bijzondere waarde voor de stad Rotterdam. De scheepswerf is ontzettend belangrijk als werkplaats en kenniscentrum voor historische schepen. Jongeren kunnen er een technisch vak leren. Ook is het een ontmoetingsplek voor bewoners, trekpleister voor toeristen en sfeermaker van de Oude Haven.’

Bron: VSWR