Schuttevaer Premium Financiële administratie wordt steeds digitaler Facebook

Twitter

Email MAASBRACHT 07 juni 2019, 14:36

De digitalisering is de afgelopen jaren ook doorgedrongen in de financiële administratie van menig binnenvaartondernemer. Zo kunnen klanten van het administratiekantoor Peters & Van Sandijk via een app realtime de boekhouding inzien. En dat heeft veel voordelen, bijvoorbeeld in de relatie met de bank.