‘Het was een chaos bij STC’

Anouck Heijstek (24 jaar) vaart al meer dan drie jaar op de Amalia, begonnen als matroos heeft ze nu bijna haar schippersdiploma op zak. Ze liggen voor even afgemeerd in de Beatrixhaven in Werkendam voor de reparatie van een kapotte beunkoeler. Daarna gaat de reis met containers naar Hasselt. Het wordt één van de laatste reizen als Amalia, na 1 juli prijkt de naam Deviatie op het schip.