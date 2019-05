Schuttevaer Premium Wijnne & Barends klopt Wagenborg met 8-6 Facebook

Twitter

Email Delfzijl 28 mei 2019, 11:38

Met een directeur (en later commissaris) die voorzitter was van de plaatselijke voetbalvereniging werd de naam Wagenborg in één adem genoemd met de Delfzijlster voetbalvereniging Neptunia. Menig mannelijk personeelslid trapte een balletje mee in ‘het eerste’. Anderen waren op zijn minst lid van de vereniging. Samen met Geert Wagenborg, voornoemde directeur, stencilden en vouwden de jongste bedienden het clubblad en bezorgden die bij de leden thuis. Schrijver dezes spreekt uit ervaring…