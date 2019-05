Schuttevaer Premium Schip vol blije gezichten Facebook

Twitter

ENKHUIZEN 24 mei 2019, 12:40

De windkracht mag dan zijn aangetrokken tot een stevige 7, het is niet te zien aan de beheerste wijze waarop de Prins Willem-Alexander de haven van Enkhuizen binnen vaart. Om vervolgens af te meter alsof de romp een eierschaal is. Dat is terecht, want het passagiersschip herbergt bijzondere gasten. Alle opvarenden die bij Stichting Varende Recreatie een reisje hebben geboekt, zijn mensen met een zorgvraag. En met een schip vol kwetsbare lading is het zorgvuldig varen.