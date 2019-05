Schuttevaer Premium Nico verlaat Scheepswerf Nieko Facebook

Nico Nijland stond 20 jaar aan het hoofd van Scheepswerf Nieko in Franeker. De klanten kwamen er graag, dankzij de ontspannen sfeer en het betrokken vakmanschap. Nijland gaat het rustiger aan doen en deed de werf over aan Gabriel en Claire den Hollander. ‘De gemoedelijkheid willen we vasthouden.’