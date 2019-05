Tecla kiest Noordwest Passage Facebook

Twitter

Email Den Helder 10 mei 2019, 11:31

De zeilende haringlogger Tecla is onder commando van Gijs Sluik begonnen aan een 18 maanden durend zeilavontuur. Hierbij wordt geprobeerd via de Noordwest Passage Noord-Amerika te ronden om vervolgens via Kaap Hoorn weer naar West-Europa terug te keren. Een ultieme uitdaging voor het ruim 100 jaar oude zeilschip.

Haringlogger voor tweede keer rond de wereld

Vier bemanningsleden en 12 passagiers

Door Paul Schaap

Tijdens het drukbezochte afscheidsfeestje in Museumhaven Willemsoord in Den Helder deed Gijs uit de doeken wat hem ertoe bracht dit avontuur samen met zijn zus Jet en moeder Jannette aan te gaan. ‘Dit wordt onze tweede wereldreis. De eerste hebben we enkele jaren geleden samen met de bark Europa en de driemastschoener Oosterschelde gemaakt. Hierbij werden zowel Kaap Hoorn als Kaap de Goede Hoop gerond. Toen vroeg ik mij al af wat zouden we hierna nog meer zouden kunnen doen?

‘Na het lezen van een boek van John Rea, waarin hij vertelt over de dingen die hij tijdens zijn poolreizen heeft ontdekt over de Noordwest Passage, was ook mijn nieuwsgierigheid gewekt en bedacht ik: dit wordt ons volgende project. Bovendien had ik iemand ontmoet die deze bijzondere doorvaart al heeft gemaakt en ben ik er verder achter gekomen dat dit enkele jachten ook al is gelukt.

‘Maar ik moest mijn familie er natuurlijk nog van weten te overtuigen. Dat lukte. Vorig jaar hebben we samen het besluit genomen om dit avontuur aan te gaan.

‘Aan het organiseren van zo’n wereldreis bleek echter nog heel wat papierwerk vast te zitten. Maar mocht het niet lukken rond Alaska te varen, dan kunnen we altijd nog door het Panamakanaal.’

Nieuwe masten

Afgelopen winter hebben de familie Sluik en de bemanning van de Tecla in Museumhaven Willemsoord keihard gewerkt om de zeilende haringlogger in topconditie te krijgen. ‘Het zat ons niet altijd mee. Een tegenvaller was dat we beide houten masten moesten vervangen.’

Ook nu werd weer voor houten masten gekozen, want de Tecla met stalen masten kan in de ogen van de familie Sluik echt niet. Verder moest er een nieuwe ankerlier komen. Naast al het werk aan de Tecla, werd tussen de bedrijven door op de scheepstimmerwerf van de museumhaven nog wel tijd gevonden om een originele houten zeilsloep van het type Orkney Yole te bouwen. Dit gebeurde in samenwerking met Bert van Baar van de Bootbouwschool. Deze sloep wordt één van de blikvangers van het eerste Dutch Wooden Boat Festival dat dit jaar van 5-7 juli op het Willemsoordcomplex wordt georganiseerd. Moeder Jannette had de eer om tijdens het afscheidsfeestje de sloep met een puts water Magnet dopen.

Reisschema

De reis om het Amerikaanse continent wordt in etappes gevaren. De bemanning bestaat uit vier koppen en er zijn steeds 12 passagiers aan boord. Op woensdag 17 april is de Tecla uit Den Helder vertrokken om via de Orkney Eilanden naar Ullapool aan de westkust van Schotland te varen. Van daaruit zullen twee tochten rond de Hebriden worden gemaakt. Hierna wordt via de Hebriden en de Orkneys koers gezet naar Reykjavik op IJsland. In juni staan enkele zeiltochten langs de kust van IJsland op het programma. Aansluitend wordt de steven gewend naar Nuuk in Groenland met aansluitend een tocht langs de westkust naar Ilulissat.

Vanaf hier wordt op 1 augustus een poging ondernomen om de Noordwest Passage te maken, met als reisdoel Nome in Alaska. Verwacht wordt dat dit avontuur 49 dagen gaat duren en op 18 september zal zijn volbracht. Via Dutch Harbor wordt hierna de reis vervolgd naar de Galapagos Eilanden. Een afstand van ruim 6000 mijl die naar verwachting in 56 dagen zal worden afgelegd. Vervolgens wordt naar Paaseiland gevaren en staat het ronden van Kaap Hoorn voor de maand december op de agenda.

Het volgende reisdoel is Punta Arenas op de Falkland Eilanden. Van hieruit gaat het richting Antarctica om eind maart in Kaapstad aan te komen. De terugreis naar West-Europa wordt in april en mei 2020 van Kaapstad via Sint-Helena en Ascencion naar de Azoren gemaakt en vandaar in juni naar Ullapool in Schotland. Nadat eerst nog enkele zeilreizen in West-Europese wateren zijn gemaakt, wordt de Tecla eind 2020 weer in Den Helder terugverwacht.