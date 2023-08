Dode bij aanvaring met gastanker op Suezkanaal

De kanaalautoriteit SCA zette een reddingsactie op touw voor de zeven bemanningsleden van de sleper. Zes werden levend uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Het zevende bemanningslid had geen kans gezien te ontsnappen en werd later door duikers op 24 meter diepte gevonden in het wrak van de sleepboot.

Berging

Het ongeval gebeurde volgens de kanaalautoriteit bij km 51,3 in de omgeving van de Al-Ballah bypass. De SCA benadrukt dat de scheepvaart weinig last heeft gehad van het ongeval. Alleen het verkeer in zuidelijke richting lag enige tijd stil, ‘maximaal twee uur’, schrijft de SCA in een persbericht. De berging van het wrak van de sleepboot was zondag nog aan de gang. De 220 meter lange gastanker Chinagas Legend was op weg van Singapore naar de Verenigde Staten. Na de doorvaart van het kanaal is het schip in afwachting van verder onderzoek voor anker gegaan bij Port Saïd.

Kanaaltol

Het Suezkanaal is een van de belangrijkste waterwegen ter wereld. Het is goed voor het transport van 15% van de wereldhandel. Van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 voeren er ruim 22.000 schepen door het 193 kilometer lange kanaal. Het Suezkanaal is ook een belangrijke inkomstenbron voor Egypte. Vorig jaar tot en met 30 juni (gebroken boekjaar) werd een recordomzet van zeven miljard dollar aan kanaaltol binnengehaald. Daarna werden de tarieven met nog eens 15% verhoogd.