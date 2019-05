Moeten deze mensen niet opgeleid worden om op een Binnenvaartschip te varen, dit lijkt meer op een snelboot of een passagiersschip, ik zie geen luiken ankeren gaat ook moeilijk worden, de roerganger zit meestal achterop bij een Binnenschip.

Leuk speelgoed, maar ver weg van de realiteit van een huidig Binnenvaartschip.

Als u dan toch zonodag wil vernieuwen en up to date wil blijven, zorg dan dat dit Schip autonoom vaart, dit is volgens sommige geleerden de Toekomst.

Maar ja er zal wel weer een Subsidie potje open zijn getrokken en dan moet je met een nieuw concept komen, degene die er over gaan weten toch niet van Toeten noch Blazen