Koningin Máxima opent nieuwe werf Feadship in Amsterdam

Twitter

AMSTERDAM 27 april 2019, 11:19

Hare Majesteit Koningin Máxima opent donderdagmiddag 16 mei de nieuwe werf van Feadship in de haven van Amsterdam. Feadship is een samenwerkingsverband van scheepswerven Royal Van Lent Shipyard en Koninklijke De Vries Scheepsbouw. De opening is onderdeel van de viering van het 170-jarig jubileum van Royal Van Lent Shipyard, dat al sinds 1849 een scheepswerf heeft op De Kaag.