WESTERBROEK 24 april 2019, 20:00

‘…and wish you and all who sail in her a safe journey!’, klonk het donderdag 11 april via een geluidsinstallatie over de dwarshelling van Scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek.