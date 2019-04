Schuttevaer Premium Damen duikt in rode cijfers Facebook

GORINCHEM 19 april 2019, 13:00

Damen Shipyards Group heeft vorig jaar voor het eerst in vijftien jaar verlies geleden, namelijk zeventien miljoen euro op een omzet van 1,6 miljard euro, tegen 2,2 miljard euro omzet en elf miljoen winst in 2017. De scheepsbouwgroep, die wereldwijd 36 nieuwbouw- en reparatiewerven met 9500 medewerkers telt, meldt dit in een persbericht.