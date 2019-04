Schuttevaer Premium Ferus Smit levert Arklow Wind op Facebook

Twitter

EEMSHAVEN 18 april 2019, 08:00

Scheepswerf Ferus Smit Leer heef donderdag 4 april in de Eemshaven bouwnummer 448 Arklow Wind opgeleverd aan Arklow Shipping. Het schip was vijf weken zonder ceremonie te water gelaten bij de Duitse vestiging van Ferus Smit in Leer.