Schuttevaer Premium Jaren zoeken naar museum voor middeleeuws wrak Facebook

Twitter

Email KAMPEN 21 april 2019, 15:00

Het middeleeuwse handelsschip dat in 2016 uit de IJssel bij Kampen werd geborgen, is over zes jaar klaar om tentoongesteld te worden. Burgemeester Bort Koelewijn wil het wrak uit de Hanzetijd graag in eigen stad tonen, maar waar? ‘Een van de mogelijkheden is bij het maritiem erfgoedcentrum. Dan heb je twee kogges bij elkaar.’