Schuttevaer Premium Casco voor de deur Facebook

Twitter

Email DEN OEVER 13 april 2019, 08:00

De door Machinefabriek Luyt in Den Oever gebouwde krabbenvisser E-1 Nichola of Ladram is nog maar net in het water getild of de plek voor de deur van de machinefabriek is alweer ingenomen. Nu staat daar het casco van de boomkorkotter WD-3 Tilly.