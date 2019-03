Schuttevaer Premium Krabbenvisser met extra pk’s alsnog over verhoogde havendijk Den Oever Facebook

DEN OEVER 21 maart 2019, 17:18

Het transport en de tewaterlating van de door Luyt in Den Oever afgebouwde krabbenvisser Nichola of Ladram E1 hadden iets meer voeten in de aarde dan verwacht. De opgehoogde havendijk leek een onneembare hindernis, maar extra pk's van een transportbedrijf boden uitkomst.