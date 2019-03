Schuttevaer Premium Kooiman bouwt tweede LNG-bunkerponton Facebook

ZWIJNDRECHT 6 maart 2019, 10:00

Scheepswerf Kooiman in Zwijndrecht gaat een tweede LNG bunkerponton bouwen. Het zal na de oplevering in het derde kwartaal van 2020 worden gestationeerd in Antwerpen.