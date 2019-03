Schuttevaer Premium NG Shipyards bouwt drie ‘lichtgewicht’ loodstenders Facebook

Twitter

Email LAUWERSOOG 6 maart 2019, 10:00

Het Nederlandse Loodswezen laat bij scheepswerf Next Generation Shipyards in Lauwersoog drie nieuwe loodstenders bouwen. De schepen zijn van een aangepast Camarc-ontwerp en de grootste uitdaging die het Loodswezen stelt is volgens de werf het terugbrengen van het gewicht van 54 naar 40 ton.