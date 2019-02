Schuttevaer Premium Hof steunt miljoenenclaim van failliete werf Grave (video) Facebook

GRAVE [update] 27 februari 2019, 14:00

De gemeente Grave kan een miljoenenclaim verwachten van oud-directeur Robert van Kessel van Scheepswerf Grave. Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde namelijk dat de gemeente volledig aansprakelijk is voor de schade die gemoeid is met de ondergang van de scheepswerf in 2012.