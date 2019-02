Schuttevaer Premium Sendo Liner: emissieloos de eerste Facebook

Werkendam 20 februari 2019, 13:00

In Werkendam is 15 februari de door Concordia Damen en CCM3 afgebouwde Sendo Liner (110 x 11,45 meter) gedoopt. Het kan als eerste binnenvaartschip volledig emissieloos op accu’s varen. Het door Sendo Shipping en Concordia Damen ontwikkelde elektrische containerschip is daarvoor uitgerust met een pakket lithium-polymeer accu’s met een energie-inhoud van 564 kWh.