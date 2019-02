Schuttevaer Premium Oldendorff vernieuwt vloot met handvol nieuwe schepen Facebook

De Duitse rederij Oldendorff met 700 schepen in de vaart waarvan een kleine 200 eigen, is bezig met een forse upgrade van de vloot. Vorige week werden in China in een klap vijf nieuwe schepen overgedragen waarvan vier op dezelfde dag. Ze maken onderdeel uit van een nieuwbouwplan dat nu nog 38 schepen omvat waaronder 21 eigen en 17 schepen die in lange termijn charter gaan varen.