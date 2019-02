Schuttevaer Premium Weer grote geldzorgen voor werf Flensburg Facebook

FLENSBURG 14 februari 2019, 12:00

De situatie bij de Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) is opnieuw kritiek. In november leek een reddingsplan nog te gaan werken. Nu is het zo dat de salarissen van de 650 medewerkers over januari zijn betaald, of er geld is voor de lonen van februari is nog onzeker.