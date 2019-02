Schuttevaer Premium Deel Maersk Honam voor herbouw naar Zuid-Korea Facebook

Tweederde van het containerschip Maersk Honam, dat in maart 2018 in brand raakte in de Arabische Zee, zal vanuit Dubai per zware-ladingschip worden verscheept naar de Hyundai Heavy Industries scheepswerf in Zuid-Korea. Daar wordt ruim 100 meter nieuw voorschip aangebouwd.

De Xin Guan Ha van Cosco Heavy Transport zal het nog intact zijnde, ruim 228 lange achter- en middenschip in februari laden. In maart wordt het transport in Zuid-Korea verwacht.

Het voorste deel van het schip, met daarin onder meer de bemanningsverblijven, blijft achter bij Drydock World Dubai , waar Smit Salvage nog altijd werkt aan het verwijderen van verbrande en met spanten en scheepshuid samengesmolten containers. Zodra dat deel van het schip helemaal ‘schoon’ is, wordt beslist waar en hoe het wordt gerecycled.

Afgelopen zomer, nadat de bergers van Smit en Ardent de Maersk Honam in Dubai hadden afgeleverd, werd al besloten tot herbouw. Dat besluit werd mede genomen omdat de machinekamer, motoren en alle andere aandrijfcomponenten nog intact zijn. De kosten voor herbouw zijn begroot op circa 30 miljoen, een verantwoorde investering in het schip dat in 2017 in de vaart werd genomen. Als alles volgens plan verloopt kan het dan weer 335 meter lange schip nog dit jaar weer varen.

De kosten voor de herbouw verbleken overigens compleet bij de bergingskosten en die van de verloren lading. Die worden geschat op 400 tot 500 miljoen dollar.





Flaminia

Hoe moeilijk het is een containerschip dat in brand heeft gestaan goed uit te ruimen is bleek in juli 2012 toen de Flaminia van de Duitse rederij NSB op de Atlantische Oceaan in brand raakte. Het duurde vele weken voordat het schip uiteindelijk toestemming kreeg Wilhelmshaven binnen te lopen. Daar werd het schip gelost en werden ook de containers met (zware) brandschade verwijderd. Ook dat schip kon worden gerepareerd en voer daarvoor in maart 2013 op eigen kracht naar de Daewoo-werf in Mangalia, Roemenië.

Aldaar leerde een inspectie dat er nog maar liefst 242 containers waren achtergebleven. De Roemeense autoriteiten beschouwden dat als illegaal afval. Het schip moest terug naar Denemarken om die te verwijderen, voordat het weer welkom was in Mangalia. In januari 2013 voer het weer naar Roemenië, in juli 2014 kon het nog tot dit jaar lopende charter voor MSC worden hervat. (WdN)