Als de kartelautoriteiten toestemming geven neemt Hyundai Heavy Industries een meerderheidsaandeel in Daewoo Shipbuilding & Maritime Engineering. Op die manier zou de grootste scheepswerf ter wereld ontstaan met een aandeel van 21,2% van de wereldmarkt.

Ter illustratie, op de tweede plaats komt de Japanse Imabari -werf met een marktaandeel van 6,6%.

Het aandelenpakket van 55,7% ter waarde van 1,98 miljard dollar is in handen van de Koreaanse staatsbank Korean Development Bank (KDB). De bank heeft overigens ook Samsung Heavy Industries benaderd als kandidaat voor de overname van de aandelen. Daar wordt nog over het voorstel nagedacht.

Door de joint venture van Hyundai en Daewoo denkt Korea de sterk groeiende scheepsbouwnaties China en Singapore beter het hoofd te kunnen bieden. Hyundai wil het geld voor de overname grotendeels halen uit de verkoop van aandelen in de Korean Oilbank en de oliemaatschappij Aramco Saoedi-Arabië.

De ondernemingsraden van de drie betrokken concerns zijn terughoudend; zij zijn bang dat de samenvoeging banen gaat kosten. Het oordeel van de kartelautoriteiten zal nog enkele maanden op zich laten wachten, aldus Reuters. ( WdN