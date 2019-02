Thecla Bodewes Shipyards heeft uit het faillissement van Barkmeijer Shipyards de in aanbouw zijnde sleephopperzuigers overgenomen. Tevens heeft zij de werf van Barkmeijer te Stroobos in eigendom overgenomen ten einde de afbouw van de bouwnummers te kunnen faciliteren.

De doorstart van Barkmeijer Stroobos is van groot belang voor de scheepsbouwindustrie in Noord-Nederland. (Foto De Vries Media)

Doorstart

Deze doorstart is van groot belang voor de scheepsbouwindustrie in Noord-Nederland. Werkgelegenheid en continuïteit van opdrachten van toeleveranciers zijn hiermee geborgd.

Barkmeijer Shipyards zal haar activiteiten onder haar eigen naam voortzetten. De in aanbouw zijnde baggerschepen zullen afgebouwd worden voor een Nederlandse opdrachtgever. Mede dankzij deze opdrachtgever is de doorstart van Barkmeijer mogelijk gemaakt.

Innovatieve schepen

Barkmeijer Shipyards heeft de laatste jaren succesvol innovatieve schepen ontwikkeld en gebouwd. De kennis en kunde op het gebied van specialistische schepen is een welkome aanvulling in de portefeuille van Thecla Bodewes Shipyards

De toevoeging van Barkmeijer aan de groep scheepswerven van Bodewes zorgt volgens directeur Thecla Bodewes voor ‘een prachtig portfolio van verschillende scheepstypen’. Momenteel werken er op de drie werven van Bodewes 160 fte. De groep is een gevestigde speler in de scheepsbouw en reparatie en ‘vastbesloten die positie verder te versterken op haar locaties in Harlingen, Kampen, Meppel en nu dus ook in Stroobos’, meldt Bodewes in een persbericht. ( DvdM