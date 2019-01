Schuttevaer Premium Scheepssloperij Hoeben RDM in verzet tegen enorme dwangsom Facebook

DEN HAAG 24 januari 2019, 22:13

Informeert scheepssloper Hoeben in Kampen de Inspectie Leefomgeving en Transport nogmaals onjuist over de invoer van een sloopschip, dan mag het bedrijf anderhalf miljoen euro afrekenen. ‘Dat betekent dan einde wedstrijd’, aldus advocaat Siebrand Maakal. Hij bestreed namens Hoeben de dwangsom bij de Raad van State.

Hij vindt de dreigende boete onterecht en onredelijk hoog. Hij wijt de overtreding van Hoeben aan de onduidelijke regels over de invoer van afval, zoals in dit geval sloopschepen. Daarbij kreeg hij bijval van de rechters van de Raad van State. Een van hen sprak van een ingewikkelde invoerregeling. Die stond niet voor niets vaker bij de Raad ter discussie. En het toepassen van die regeling door de overheid is volgens de rechter ook niet altijd eenduidig.





‘Opzettelijk onjuist’

De advocaat van Hoeben bestreed ook de conclusie van de ILT dat er sprake was van opzettelijk onjuiste informatieverstrekking. Dat was niet het geval. Er was discussie ontstaan over de vraag of de milieuvergunning van Hoeben het invoeren van een afgeschreven fregat van de Duitse marine toelaat. Maar Hoeben had de invoer van het schip uit Hamburg al in gang gezet.





Voor de ILT speelde mee dat de scheepssloper al meerdere keren in de fout is gegaan bij de import van sloopschepen. En bij de import van het fregat is volgens een woordvoerder een van de belangrijkste invoerregels geschonden. Het schip is bewust geïmporteerd in de wetenschap dat de milieuvergunning dat niet toelaat, stelde een woordvoerder. Daarom vindt de ILT de dwangsom niet te hoog.





Hellingbaan

Hoeben heeft het fregat wel naar Kampen gehaald en daar ligt het forse schip nu aan de kade. Er wordt nog overlegd met de ILT wat er met het schip moet gebeuren. De scheepssloper overweegt de aanleg van een nieuwe hellingbaan, omdat het 130 meter lange schip niet uit het water kan worden getild. En sloop mag alleen op de wal plaatsvinden.





Overigens liggen er nog enkele schepen bij het bedrijf waarbij de vraag is of ze wel mogen worden gesloopt. Als blijkt dat de milieuvergunning van de sloper ook hier tekort schiet, dan zijn de rapen gaar. Dan ligt een straf voor de import van die schepen ook voor de hand.

De Raad van State oordeelt over zes weken. ( AvdW