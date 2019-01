Schuttevaer Premium Catamaran-invasie in Den Helder Facebook

Bij Damen Shipyards Den Helder is het een komen en gaan van snelle aluminium offshoresupportvaartuigen, zogeheten Fast Crew Suppliers. Catamarans die worden ingezet bij aanleg en onderhoud van windturbineparken. In de eerste helft van januari lagen maar liefst zeven van deze vaartuigen voor onderhoud, reparatie en certificering bij de Helderse werf voor de kant.

1 / 1 Een deel van de catamarans voor de kade bij Damen Shipyards Den Helder. (Foto PAS Publicaties) Een deel van de catamarans voor de kade bij Damen Shipyards Den Helder. (Foto PAS Publicaties)

Opmerkelijk is dat al deze catamarans een thuishaven hebben in het Verenigd Koninkrijk. Voor de Offshore Wielingen van Acta Marine is dit Beaumaris en voor zowel de FCS Seagull van High Speed Craft als de Severn Provider van Severn Offshore Services is dit Cardiff. Deze catamarans zijn van het type Damen CS 2610.

Verder hebben de Susie S van Windwave Workboats en de Sea Twin 2 van High Speed Craft respectievelijk Penzance en Cardiff als thuishaven. Dit tweetal is van het type Damen FCS 2008. De grootste van de zeven catamarans is het prototype van de Damen FCS 2710, de afgelopen juli opgeleverde HST Hudson van High Speed Transfers uit Swansea. Het ontwerp van dit vaartuig is gebaseerd op het succesvolle FCS 2610-type, waarvan er inmiddels bijna 50 zijn gebouwd.

Vreemde eend in de Helderse catamaranvloot is de slechts 16 meter lange Deep Locus uit Lowestoft. Een supportvaartuig dat door de firma Deep voornamelijk wordt ingezet voor surveywerk. Dit vaartuig paste precies in het kleine dok van de Helderse werf. (PAS)