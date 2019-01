Met constructies en ander stukgoed dwars door Frankrijk, dat is de specialiteit van de Fortitudo. Deze nieuwe spits heeft onlangs voor haar 'maiden voyage' een trafo van 150 ton en een turbine van 38 ton via de haarvaten van het Franse vaarwegennet van Calais naar Straatsburg vervoerd.

Het schip is in 2018 in Frankrijk gebouwd en meet 39,15 bij 5,05 meter, het ruim is 25 bij 4,60 meter. De van een Schottel -voortstuwing voorziene spits is ook geschikt voor grensoverschrijdende transporten: op groot vaarwater kan ze zo nodig worden geduwd. De Fortitudo vaart voor Rhenus