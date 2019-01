De Aurora-G is de nieuwste aanwinst van de offshore-vloot van Rederij Groen uit Scheveningen.

Het schip werd eind 2017 overgenomen van Siem Offshore Do Brasil in Rio de Janeiro, Brazilië, die haar in 2012 als Siem Carajas had laten bouwen bij Inace Shipyard Fortaleza in Brazilië. Na een grondige verbouwing op een Poolse scheepswerf is het 50 meter lange en 10 meter brede schip nu uitgerust om in dienst van Rederij Groen en onder Panamese vlag te worden ingezet als supply-, crew-, guard- en supportvessel. De Aurora-G meet 350 gt en is uitgerust met vier Cummins hoofdmotoren van 1800 pk elk, goed voor een maximumsnelheid van 25 knopen. (BP)