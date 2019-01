Schuttevaer Premium LPG-tanker Autan completeert Triple-A serie van Chemgas Facebook

ROTTERDAM 18 januari 2019, 16:00

De gastanker Autan (110 x 11,40 meter, 2800 kuub) is donderdag 17 januari in Rotterdam gedoopt, als derde en laatste LPG-tanker uit de Triple-A serie van Chemgas Shipping.

1 / 1 De nieuwe LPG-tanker Autan aan de Boompjes in Rotterdam. (Foto Arie van Wiggen) De nieuwe LPG-tanker Autan aan de Boompjes in Rotterdam. (Foto Arie van Wiggen)

FLEX-tunnel en asgenerator maken tankers extra zuinig

Vorig jaar juni en oktober werden al de zusterschepen Alize en Aurora in de vaart genomen. Alle drie uitgerust met een intrekbare FLEX-tunnel van Damen Marine Components (voorheen Van der Velden Marine Systems). Ook de vijf-blads High Skew Schroef (1800 mm), de straalbuis en de hydrodynamische profielroeren zijn van Damen Marine Components.





Voor lage waterstanden

Met de FLEX-tunnel en een maximale geladen diepgang van 2,75 meter zijn de gastankers ook bij lage waterstanden nog goed inzetbaar. Met de lage waterstanden van het afgelopen jaar voeren de Alize en Aurora vaak met de FLEX-tunnel omlaag geklapt over de rivier. ‘Het brandstofvoordeel dat de FLEX-tunnels opleveren is dan niet goed te testen’, zegt commercieel directeur Etienne Wesselman van Chemgas.

‘Dan vaar je niet vol aan en met neergeklapte tunnelwanden is het verschil met schepen met een vaste tunnel dan zó groot. Dat ontstaat pas bij normale waterstanden, zoals nu. Bij voldoende water laad je volledig af en kan je de tunnel intrekken, zodat je de weerstand van de tunnelwanden kwijt bent. Dan kan het water, varend op de gewenste snelheid, van alle kanten naar de schroef stromen, ook van de zijkanten.’





Besparing meten

‘De komende tijd kunnen we dus pas zien hoeveel brandstofbesparing het intrekken van de tunnel op de rivier werkelijk oplevert’, verwacht Wesselman. ‘We hebben de tunnel wel getest op diep, stilstaand water en dat zag er heel veelbelovend uit, maar op het Hollands Diep heb je andere omstandigheden dan op de rivier.’





Er is bij de Triple-A serie extra aandacht besteed aan de rompvorm om de weerstand daarvan zo laag mogelijk te houden. ‘Dat is voor een binnenvaartschip altijd lastig, aan de ene kant wil je de diepgang beperken, wat pleit voor een vierkant schip, aan de andere kant wil je zo gestroomlijnd mogelijk zijn.’





De Triple-A tankers gaan oudere tankers vervangen en zijn met de FLEX-tunnel en de geringe diepgang ook bij laag water overal inzetbaar. ‘We varen de hele Rijn op en neer met deze schepen’, zegt Wesselman. ‘Karlsruhe, Ludwigshafen, Zwitserland…’

CCR2

De door TeamCo Shipyard in Heusden afgebouwde Alize, Aurora en Autan hebben allemaal een diesel directe aandrijving met een CCR2 gecertificeerde Caterpillar 3512 C hoofdmotor met een vermogen van 1194 kW (1600 pk) bij 1600 toeren.





Tijdens de vaart drijft de hoofdmotor, via een hydraulisch systeem, een generator aan, zodat varend geen aparte generator nodig is. Stilliggend garanderen Caterpillar generatoren de stroomvoorziening. Onder andere voor de zes deepwellpompen voor het leegpompen van de zes cilindrische gastanks. Dat gaat ondanks de gasdruk van maximaal 16 bar, waaronder het vloeibare gas staat, niet vanzelf.





Wesselman: ‘Met sommige producten kom je aardig in de buurt van die maximale druk, maar de tanks aan de walzijde, staan ook onder druk. Zodra je ze met elkaar verbindt wordt het drukverschil tussen beiden vereffend. Soms staan de waltanks op behoorlijke afstand van de terminal of op een grotere hoogte, dan gaat het er dus niet vanzelf uit.’





De open ruimtes tussen de cilindrische tanks en de scheepshuid, maken het volledig benutten van de inhoud van de ladingzone onmogelijk bij een gastanker. Voordeel is dat de gastankwanden het schip meteen dubbelwandig maken. ‘Een aparte binnenhuid is niet nodig. Wanneer het schip lek raakt stroomt er immers geen lading uit, tenzij de cilindrische tank ook lek is.’ Er zit wel een ruimschot in de ladingzone.

De LPG-markt voor de binnenvaart is een nichemarkt in vergelijking met die van chemie- en minerale tankers. In totaal varen er 50 tot 60 LPG-tankers rond. Daarvan is een kleine 50% van Chemgas. Chemgas bezit ook nog acht LPG-zeetankers voor de short sea vaart, meestal aangevuld met drie tot vier ingehuurde short sea tankers. Het in Rotterdam gevestigde Chemgas maakt deel uit van de Jaegers Group uit Duisburg.