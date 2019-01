Schuttevaer Premium Werknemers Nordseewerke in Emden houden permanent werkoverleg Facebook

EMDEN 18 januari 2019, 13:07

De overgebleven 85 werknemers van de ooit befaamde scheepswerf Nordseewerke in Emden hebben maandag 14 januari het werk neergelegd. Aanleiding is het feit dat het bedrijf de lonen over december niet heeft betaald. Met hun actie willen de werknemers druk op het bedrijf leggen.

De Duitse omroep NDR meldt dat de medewerkers wel elke dag naar het werk komen. Het gaat ook niet om een staking. In dat geval zouden de vakbonden met een bijdrage uit de stakingskas over de brug moeten komen. De werknemers melden zich sinds begin deze week dagelijks op het werk en beginnen dan een werkoverleg dat de hele dag duurt. Naar verluidt zouden alle 85 een officiële brief aan de directie hebben gestuurd waarin om uitbetaling van het achterstallige loon wordt verzocht.





Nordseewerke , waar in de hoogtijdagen 5000 man werkten, ging recent al drie keer failliet. Afgelopen oktober werd opnieuw een poging gedaan het bedrijf nieuw leven in te blazen. Ondanks het uitblijven van de betalingen hebben de werknemers de eerste twee weken van januari gewoon doorgewerkt. De werf, opgericht in 1903, heeft een rijke historie. Nordseewerke bouwde in de loop der jaren vooral marineschepen en onderzeeërs, ook voor andere landen dan Duitsland. Verder liepen er tankers en andere types schepen van stapel. ( BO