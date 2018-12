Werden in de afgelopen jaren twee tot drie cruiseschepen door de Meyer Werft afgeleverd, met ingang van 2019 gaat de werf vol voor drie schepen per jaar.

Dat betekent bij de tot en met 2023 volle orderportefeuille de levering van 15 schepen. Daarvan zullen er twaalf volledig op LNG kunnen draaien. In december werd het eerste van die serie schepen, de Aidanova, na flinke aanloopproblemen en navenant vertraging, opgeleverd,

Baangarantie

De capaciteit kan mede omhoog omdat Meyer het personeelsbestand afgelopen jaar met 400 mensen heeft vergroot. En nog steeds worden mensen geworven. Geschikte kandidaten kunnen een baangarantie tot 2030 krijgen. Probleem is volgens Meyer dat nieuwe afgestudeerden liever naar een grote stad gaan dan naar de werf ‘op het platteland’.

In de cruise-industrie lijkt voorlopig geen eind te komen aan de groei. China richt zich ook zwaar op de sector, daarbij geholpen door Fincatieri. De verwachting is dat binnenkort meer Chinezen een cruise boeken dan Amerikanen, tot nu toe de koplopers qua aantallen cruise-passagiers.

Achtbaan

Wat de voorzieningen op de schepen betreft gaan de rederijen ook steeds verder. Na een botsautobaan op schepen voor Norwegian Cruise Lines wordt op de Meyer Werft in het Finse Turku gebouwd aan de Mardi Gras, een schip voor Carnival Cruises. Dat krijgt een achtbaan van 244 meter waarop passagiers met 64 kilometer per uur hun rondjes draaien. Ook dit schip, met een passagierscapaciteit van 5200 personen dat in 2020 wordt opgeleverd, kan volledig op LNG draaien. ( WdN