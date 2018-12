Schuttevaer Premium Veel meer banen op Noord-Duitse werven Facebook

ROSTOCK 22 december 2018, 21:51

Op de Noord-Duitse werven is het personeelsbestand in 2018 fors gestegen. In heel Noord-Duitsland bedroeg de stijging 7,3 procent tot 16.900. In Mecklenburg Vorpommern was de aanwas het grootst. Met een groei van 1137 mensen werd daar een stijging van ruim 50% genoteerd.

Grote aanjager in Mecklenburg Vorpommern zijn de MV Werften met vestigingen in Wismar, Rostock en Stralsund. In 2018 steeg het aantal medewerkers van 1700 tot 2700; dat aantal moet op middellange termijn tot 3100 worden uitgebreid. Bij enkele meest kleinere bedrijven liep het aantal werknemers licht terug.





Op de Neptun Werft in Rostock van de Meyer groep is de stijging minder spectaculair. Op de werf, waar hoofdzakelijk delen voor Aida cruiseschepen worden gebouwd, steeg het aantal werknemers met 100.





Ondanks de positieve geluiden maakt de vakbond IG Metall Küste zich zorgen. Dat betreft het grote aantal uitzendkrachten dat door de werven wordt ingezet. De werven hebben minder grip op de werk- en leefomstandigheden van de veelal Oost-Europeanen. Die zouden in sommige gevallen te lang (moeten) werken voor te weinig geld.