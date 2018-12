Koningin Máxima doopt Vox Amalia (video) Facebook

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag 14 december de doophandeling verricht voor de sleephopperzuiger Vox Amalia van Van Oord in Rotterdam in aanwezigheid van 1.400 medewerkers en gasten. Dit was tevens het sluitstuk in de viering van het 150-jarig bestaan van Van Oord in 2018.

1 / 1 De sleephopperzuiger Vox Amalia werd vrijdagmiddag 14 december in Rotterdam gedoopt door Konining Máxima. (Foto Van Oord) De sleephopperzuiger Vox Amalia werd vrijdagmiddag 14 december in Rotterdam gedoopt door Konining Máxima. (Foto Van Oord)

Het schip lag voor de doop afgemeerd aan de Wilhelminakade bij de Cruise Terminal in Rotterdam. Na de doopceremonie werd een muzikaal spektakel uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Nederlandse DJ duo Sunnery James & Ryan Marciano. Tijdens een bezoek aan het schip ontmoette Koningin Máxima de bemanningsleden van de Vox Amalia. Aansluitend volgde een gesprek met de technici die de bouw van het schip begeleidden en met een groep jongeren van Generatie Z. Deze kinderen van medewerkers en aandeelhouders deelden hun ideeën over een duurzame toekomst.

150-jarig bestaan

Zaterdag 15 december krijgen medewerkers en hun familieleden de gelegenheid het schip te bezoeken. In 2018 vierde Van Oord zijn 150-jarig bestaan met diverse activiteiten, waaronder de doop van het subsea rock installatieschip Bravenes in mei en een internationaal symposium in de Laurenskerk in november. Tijdens dit symposium is de onderneming onderscheiden met het predicaat Koninklijk. Van Oord zal zich voortaan als Koninklijke onderneming profileren in binnen- en buitenland.

Vox Amalia