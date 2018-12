Aidanova alsnog opgeleverd Facebook

Twitter

Email BREMERHAVEN 13 december 2018, 23:34

Het eerste cruiseschip dat volledig op LNG kan draaien, de Aidanova, is woensdag 12 december in Bremerhaven door de Meyer Werft aan Aida Cruises opgeleverd. Dat is bijna een maand later dan oorspronkelijk gepland en de eerste keer dat Meyer zoiets is overkomen.

1 / 1 Alles onder controle op de brug van de Aidanova. Het 337 meter lange cruiseschip is een maand later dan gepland alsnog opgeleverd. (Foto Meyer Werft) Alles onder controle op de brug van de Aidanova. Het 337 meter lange cruiseschip is een maand later dan gepland alsnog opgeleverd. (Foto Meyer Werft)

De eerste proefvaart vanuit Eemshaven eind oktober moest worden uitgesteld en tijdens latere proefvaarten kwam een aantal technische onvolkomenheden aan het licht; een eerste korte ‘maiden trip’ cruise vanuit Hamburg die op 2 december zou beginnen moest daardoor worden afgezegd.

De eerste reguliere cruise begint op 19 december vanaf de Canarische eilanden. De reis erheen duurt vijf dagen.





Meyer heeft nog twee ‘LNG schepen’ voor Aida in het orderboek. Die staan gepland voor aflevering eind 2021 en 2023.

In de Aidanova (337X42 m. 183,900 t.) staan vier Caterpillar dual fuel motoren die samen 61.670 kW leveren; het aandrijfvermogen bedraagt 37.000 kW. De topsnelheid bedraagt 17 knopen.

Het schip kan 5228 passagiers herbergen, de bemanning bestaat uit 1500 personen.

Aan het schip is 350 ton verf verwerkt en 2500 kilometer kabel gelegd. Het telt 40.030 lichtpunten en 8 kilometer led-strips. ( WdN