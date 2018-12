Schuttevaer Premium Omwonenden blijven scheepswerf Reimerswaal op de huid zitten Facebook

DEN HAAG 13 december 2018, 12:00

De omwonenden voeren een hetze, zegt de directeur van Scheepswerf Reimerswaal in Hansweert. Maar feit is dat de werf milieu-overtredingen heeft begaan waarvoor het is aangepakt door de provincie Zeeland. Wat de omwonenden betreft, gaat de provincie niet ver genoeg. En bovendien heeft die nu het gebruik van twee lawaaiige mobiele aggregaten toegelaten, wat de overlast nog verergert.