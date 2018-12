Schuttevaer Premium Vox Amalia eindelijk in Nederland Facebook

Rotterdam 10 december 2018, 15:00

Veel later dan gepland is de gloednieuwe sleephopperzuiger Vox Amalia van Van Oord in Rotterdam aangekomen. Nadat de Spaanse La Naval-werf in financiƫle moeilijkheden was gekomen, liep de bouw van het baggervaartuig ruim een jaar vertraging op. De bouw van het zusterschip Vox Alexia, dat op dezelfde werf op stapel was gezet, werd door Van Oord zelfs geannuleerd.